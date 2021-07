Câmara de Lisboa acusada de concurso à medida na compra de carros de bombeiros

A Câmara Municipal de Lisboa (CML), liderada por Fernando Medina, é acusada de ter feito um “concurso à medida” na compra de três veículos-escada para o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), avaliado em 2,7 milhões de euros. A autarquia rejeita as acusações.A denúncia é feita por uma das empresas interessadas no negócio: a Vianas SA considera que a câmara definiu, no caderno de encargos, características exclusivas da marca Magirus. Esta marca é representada no País pela Extincêndios, que venceu o concurso. A autarquia chegou mesmo a alterar alguns elementos, mas o novo texto do concurso continuou sem agradar à Vianas SA, que fala em características “demasiado fechadas”, como a forma como são construídas as escadas ou o número de lances.