Câmara de Lisboa aprova reforço de 2 milhões de euros do Fundo de Emergência Social

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, o reforço em dois milhões de euros do Fundo de Emergência Social (FES) e a criação de dois regimes extraordinários de apoio, indica a autarquia, em comunicado.

A proposta foi aprovada em reunião privada do executivo municipal, presidido por Carlos Moedas (PSD), e prevê a criação de dois regimes extraordinários de apoio para entidades do Movimento Associativo Popular de Lisboa e uma alteração ao regime de acesso do fundo que permite "uma maior abrangência, envolvendo mais Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)".

"Até 30 de setembro, as entidades sem fins lucrativos podem candidatar-se a um apoio financeiro correspondente a 50% do aumento global, entre 2021 e 2022, das suas despesas com eletricidade, gás e água, bem como com rendas não habitacionais ou com a utilização temporária de espaços, estabelecimentos, equipamentos ou serviços de transporte. O apoio tem o limite máximo de 10 mil euros", explica a autarquia na nota.

Relativamente aos danos decorrentes das intempéries de dezembro, a Câmara de Lisboa refere que as entidades do Movimento Associativo Popular de Lisboa, nomeadamente associações com fins altruísticos na cidade, podem candidatar-se, até 30 de junho, a um apoio financeiro de 20% do valor das reparações, substituição de equipamentos ou reposição de 'stocks' danificados.

"Este apoio tem o limite máximo de 10 mil euros, exceto se os danos forem superiores a 100 mil euros, caso em que o limite se fixa nos 20 mil euros", lê-se na nota.

Já no caso da alteração dos requisitos gerais de atribuição de apoio ao abrigo do FES, as IPSS passam a ter de demonstrar apenas um mínimo de aumento de 15% de procura dos serviços que prestam, em vez dos anteriores 20%, para terem acesso ao reforço de dotações.

A autarquia justifica as alterações com a "conjuntura económica desfavorável" e com a necessidade de "aumentar os apoios".

Na reunião de hoje foi também apresentada uma moção, subscrita pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a instar o Governo a "tomar medidas necessárias para a resolução dos problemas que afetam os utilizadores do transporte ferroviário" e para que a Assembleia da República "promova um debate parlamentar sobre a política pública de mobilidade" do executivo.

O documento acabou por não ser aprovado, uma vez que existiu um empate nas votações, com seis votos favoráveis dos eleitos do PSD/CDS-PP e PCP e contra, com igual número, dos eleitos do PS, Livre e Cidadãos Por Lisboa e a abstenção do Bloco de Esquerda.

Por outro lado, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou, por unanimidade, uma proposta de apoio às coletividades que organizam as Marchas Populares de 30 mil euros por entidade.

"A realização das marchas populares constitui uma referência cultural importante na celebração das festas da cidade de Lisboa e, simultaneamente, um fator de promoção de atividade económica de grande número de entidades ligadas à vida dos bairros históricos de Lisboa", lê-se no texto da proposta, a que agência Lusa teve acesso.