Câmara de Lisboa paga mais de 17 mil euros por mês a rival de Medina na rádio

A 21 de março, na crónica que tinha no Diário de Notícias, João Taborda da Gama escrevia a dada altura: "Outros políticos, como Fernando Medina, têm tido a coragem de insistir no ponto fulcral." O assunto era a resposta à pandemia, mas o que os leitores do DN não sabiam é que nesse dia 21 de março João Taborda da Gama (filho de Jaime Gama, mas próximo do CDS) já tinha na agenda a assinatura de um contrato de um ano com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) no valor de €162.927 (ou seja, €13.577 por mês).



Leia o artigo completo na SÁBADO.