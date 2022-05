Câmara de Setúbal em risco: PSD desafia PS a renúncia conjunta para mandar abaixo Executivo da CDU

Yulia Khashina, jurista que trabalha na

Após polémica com o acolhimento de refugiados ucranianos foram recebidos na Câmara Municipal de Setúbal por russos com ligações ao regime de Putin e pró-Kremlin, o PSD pede que sejam assumidas responsabilidades. Os funcionários russos da Câmara, e que estão responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados, terão fotocopiado documentos, entre eles passaportes e certidões, desses mesmos refugiados."O PSD lança o repto ao Partido Socialista para que estes dois partidos da oposição, maioritários na Câmara Municipal de Setúbal, renunciem caso o executivo Comunista não o faça", afirma o Partido Social Democrata em comunicado, e acrescenta: "Há "linhas vermelhas" que não devem ser ultrapassadas".Um dos funcionários alegadamente a orientar quem chega a Setúbal é Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, denuncia Inna Ohnivets, a embaixadora da Ucrânia em Lisboa. A mulher de Igor,Linha de Apoio aos Refugiados, foi entretanto afastada,, até "ao total e inequívoco esclarecimento desta situação".Em atualização.