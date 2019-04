Câmara do Porto vai suspender licenças para instalação de gruas no espaço público

A Proteção Civil vai ainda "proceder à fiscalização de todas as gruas existentes na cidade, mesmo aquelas que estão em espaço privado".

Por Lusa | 21:33

A Câmara Municipal do Porto vai ordenar a suspensão de licenças para instalação de gruas no espaço público, anunciou este sábado a autarquia, depois de a queda de uma grua ter provocado três desalojados e danos materiais em nove casas.

De acordo com informação disponível no portal de notícias da Câmara Municipal do Porto, o presidente da autarquia, Rui Moreira, "vai ordenar a suspensão das licenças para a instalação de gruas no espaço público".

Além disso, a Proteção Civil "vai proceder à fiscalização de todas as gruas existentes na cidade, mesmo aquelas que estão em espaço privado".