Estamos na reta final para as eleições do Partido Socialista e a semana promete ser de correria para os dois principais candidatos. Pedro Nuno Santos vai estar de Guimarães ao Algarve e a meio da semana terá um encontro com a UGT. Na quinta-feira, véspera do ato eleitoral, promete fechar a campanha com um comício em Lisboa.









Ver comentários