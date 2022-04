O próximo presidente do PSD, seja Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva, vai estar a braços com uma direção da bancada parlamentar com um forte vínculo ao atual líder, Rui Rio. O presidente do grupo parlamentar, Paulo Mota Pinto, comunicou esta terça-feira a lista final dos sete vice-presidentes, mais um do que na anterior legislatura, que esta quarta-feira vai a votos.









Entre os sete escolhidos, mantêm-se apenas Ricardo Baptista Leite e Catarina Rocha Ferreira, muito próximos do atual líder. Transita também no mesmo cargo Hugo Carneiro como secretário que ganha uma parceira de trabalho: Sofia Matos. Adão Silva sai assumir a vice-presidência da Assembleia da República. Carlos Peixoto e Luís Leite Ramos não ocupam os lugares por não terem sido eleitos deputados. Já Clara Marques Mendes e Afonso Oliveira deixam a direção.

Do friso de caras novas, destaque para André Coelho Lima, vice-presidente do PSD, que, com esta promoção, quando Rui Rio deixar a liderança, tem assegurado um posto na direção da bancada. Mas este braço armado no Parlamento deverá diluir-se, uma vez que, com a mudança de trono, a direção parlamentar costuma colocar o lugar à disposição.