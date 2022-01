O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, revelou em entrevista à CMTV que vai reforçar o policiamento das ruas do município e instalar mais câmaras de videovigilância, com o objetivo de diminuir a criminalidade e aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos.“A prioridade para os próximos tempos é instalar câmaras na Baixa e no Chiado”, detalhou o autarca social-democrata, que conquistou a principal câmara do País ao socialista Fernando Medina.