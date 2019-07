Caso BES adiado por mais três meses pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal

O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) prolongou o prazo para a conclusão do inquérito ao Universo Espírito Santo em três meses. A informação foi confirmada pela PGR em comunicado de imprensa: "O diretor do DCIAP decidiu, ao abrigo do disposto na última parte do n.º 7 do artigo 276.º do CPP, fixar 'o prazo de três meses, contados a partir da devolução dos elementos probatórios em poder das autoridades suíças e apreendidos à ordem dos autos', para a conclusão do inquérito", lê-se no comunicado.



O prazo anterior era de 8 de julho de 2019.