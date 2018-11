Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catarina Martins avisa Costa:"Não pense que se vê livre de nós"

Partido aprova orçamento mas avisa que a legislatura não acaba aqui. Votação final decorre esta quinta-feira.

12:24

"Esta legislatura não acaba com a votação final deste Orçamento. Não pense que se vê livre de nós", lançou Catarina Martins, no discurso de encerramento do debate do Orçamento, que aconteceu esta quinta-feira no parlamento.



A coordenadora do BE diz ter "orgulho" do que foi alcançado até aqui. Mas não deixou de lançar farpas a um Orçamento que preferiu baixar o IVA das touradas em vez de reduzir a taxa aplicada à electricidade e que chumbou todas as propostas do BE sobre Habitação.



"É ainda difícil de compreender a falta de comparência do Governo sobre mais-valias imobiliárias e a opção pelo chumbo destas medidas", apontou Catarina Martins.



Para os meses que faltam até às eleições, a líder bloquista apresentou já um caderno de encargos.



"Avançar o Plano Ferroviário Nacional", "travar o processo de descentralização", "garantir uma Entidade da Transparência, com capacidade de fiscalizar os titulares de cargos políticos" e criar o Estatuto do Cuidador Informal fazem parte desse caderno de encargos.



Mas não é só: a resposta aos problemas da Habitação, a nova Lei de Bases da Saúde e as leis laborais estão no topo da prioridade do BE.



"Temos ainda muito trabalho pela frente", diz Catarina Martins, que recusa a ideia de que hoje começa a campanha eleitoral para 2019.