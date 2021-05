Catarina Martins sobre imigrantes em Odemira: "Relatos assustadores que põem em causa a saúde pública"

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, disse esta segunda-feira que os trabalhadores imigrantes de Odemira "não podem ser armazenados em contentores"."As soluções habitacionais não podem ser essas, é incompreensível. Os olhos não podem continuar fechados, este problema tem de ser resolvido", começa por dizer.Catarina Martins quer ver "quem ganha milhões à conta destes trabalhadores" com "processos na Justiça" e sublinha que "não é aceitável que se tenha fechado os olhos durante todos estes anos"."Ouvimos relatos assustadores que põem em causa os direitos humanos e a saúde pública. Não é fiscalizada a forma como estes trabalhadores são tratados. Fizemos lei no parlamento para ser investigado o trabalho forçado em Portugal, mas essa fiscalização não acontece", remata a coordenadora do BE.