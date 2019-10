Catarina Martins: "Todos temos o mesmo poder de escolher o que queremos para o País"

"A democracia precisa de toda a gente, não dispensa ninguém". Foi assim que a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apelou ao voto nas eleições legislativas deste domingo.Em declarações aos jornalistas, após votar na Escola Secundária Almeida Garret, no Porto, a líder bloquista relembrou que a democracia "não é um sistema perfeito, mas é tão melhor quanto mais pessoas votarem"."É muito bom chegar aqui e ver que há gente a votar. O apelo que faço é que não deixem de vir votar e de escolher aquilo que acham que é o melhor projeto para o país", frisou, acrescentando: "neste dia, todos temos o mesmo poder de escolher o que queremos para o País"."O apelo que fazemos é sempre este, que ninguém deixe de exercer o seu direito de voto", reforçou. Catarina Martins afirmou que ia ficar algum tempo com a família e mais tarde iria para Lisboa.