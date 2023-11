Cavaco Silva aparece de surpresa no Congresso do PSD

Cavaco Silva apareceu de surpresa, antes das 20h00, no 41º. no Congresso social-democrata que decorre este sábado em Almada. O antigo líder do Partido Social-Democrata foi recebido pelo presidente do partido, Luís Montenegro e pelo secretário-geral do PSD, Hugo Soares.

A presença de Cavaco Silva no congresso do PSD foi anunciada pelo presidente da mesa, Miguel Albuquerque, cerca das 19h50.

Ladeado pelo presidente do partido, Cavaco Silva entrou no Congresso sem prestar declarações à comunicação social.

Na sala, os congressistas, que se viraram para trás para ver a chegada, aplaudiram de pé e gritaram "Portugal/Portugal" e "PSD/PSD".

"O congresso dá as calorosas boas-vindas ao antigo presidente e ao grande estadista do século XX Cavaco Silva que muito nos honra com a sua presença. A sua ação política é sempre uma inspiração para o presente e para o futuro", declarou Miguel Albuquerque.

Sorridente, Cavaco Silva sentou-se na primeira fila, ao lado da ex-ministra social-democrata Manuela Ferreira Leite, para assistir ao discurso de encerramento do congresso de Luís Montenegro.