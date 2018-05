Cavaco Silva apela ao voto contra a eutanásia

Ex-presidente da República diz que não vai votar em partidos que defendam a morte medicamente assistida.

O ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva pronunciou-se esta sexta-feira contra a eutanásia, apelando aos deputados que votem contra os projetos que, na próxima terça-feira, vão ser discutidos no Parlamento.

"Como cidadão, sem responsabilidades políticas, o que posso fazer para manifestar a minha discordância é fazer uso do meu direito ao voto contra aquelas que votarem a favor da eutanásia. Nas eleições legislativas de 2019 não votar nos partidos que apoiarem a legalização da eutanásia e procurar explicar àqueles que me são próximos para fazer a mesma coisa", diz o antigo líder do PSD, em declarações à Rádio Renascença.