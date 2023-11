CEO da Start Campus pagou jantar de luxo a João Galamba no valor de 260 euros por pessoa

João Galamba jantou com o CEO da Start Campus, Afonso Salema, num restaurante de luxo, em Lisboa, em junho de 2022. A refeição, paga por Afonso Salema com o cartão de crédito da sociedade, custou 1301 euros, uma média de 260 euros por pessoa.As autoridades intercetaram uma mensagem do CEO dirigida ao ministro das Infraestruturas a confirmar o referido jantar.