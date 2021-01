Chefe de gabinete de António Costa infetado com Covid-19

O chefe de gabinete do primeiro-ministro testou positivo à Covid-19. Vítor Escária, de 48 anos, "foi testado no quadro da preparação de uma deslocação ao etsrangeiro, na segunda-feira dia 18/01", confirma ao CM fonte oficial de São Bento. O primeiro-ministro não teve de cumprir isolamento uma vez que "não foi considerado contacto de risco pelas autoridades de saúde".

"Na sequência do resultado positivo, foram seguidos os procedimentos determinados pelas autoridades de saúde", frisa o gabinete de António Costa ao CM. Vítor Escária fazia parte da comitiva que se deslocaria a Bruxelas para a apresentação no Parlamento Europeu das linhas que pautam a presidência portuguesa da União Europeia. Não tinha quaisquer sintomas.

Conhecido o resultado, numa segunda-feira, o chefe de gabinete de António Costa já não embarcou com a comitiva. E como tinha estado todo o fim de semana fora da residência oficial do primeiro-ministro, o gabinete de António Costa não ficou sujeito a isolamento. Vítor Escária, sabe o CM, tem-se mantido com sintomas muito ligeiros e a trabalhar a partir de casa.

Nas últimas semanas, têm sido vários os casos de infeção por Covid-19 entre elementos do Governo. As notícias mais recentes deram conta da infeção do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, Agricultura, Maria do Céu Antunes, da Economia, Pedro Siza Vieira e das Finanças, João Leão.