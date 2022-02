O presidente do Chega, André Ventura, anunciou esta quarta-feira que, caso os deputados chumbem os nomes propostos pelo partido para a vice-presidência da Assembleia da República (AR), vai recorrer ao Tribunal Constitucional, considerando que se trata de um “boicote institucional”.A reação surge depois de o BE, o PCP e também a líder da bancada do PS, Ana Catarina Mendes, terem anunciado que iriam rejeitar o nome de Diogo Pacheco de Amorim, proposto pelo Chega para ‘vice’ da mesa parlamentar.