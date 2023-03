PS e PSD sobem nas intenções de voto dos portugueses, mas o crescimento mais significativo é do Chega. Esta é a conclusão da mais recente sondagem da Intercampus para o CM e o Negócios, em que os partidos de direita (PSD, Chega, IL e CDS) voltam a estar em maioria face à esquerda (PS, BE, CDU e Livre) e com uma vantagem confortável (46% contra 37,2%).









