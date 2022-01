O presidente do Chega anunciou este sábado que o partido defende uma pensão mínima garantida para todos, até mesmo para a etnia cigana, à qual o líder do partido costuma fazer acusações de subsidiodependência.“Muitos portugueses trabalharam na agricultura, no pequeno comércio e viveram num tempo em que o sistema contributivo nem sequer era o que temos hoje e recebem quase nada de pensão, faz algum sentido?