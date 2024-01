"Chega vem para vencer as eleições": André Ventura à chegada na Convenção Nacional do partido

O sexto Congresso do Chega começou esta sexta-feira em Viana do Castelo e vai realizar-se durante todo o fim de semana. O Congresso tem na ordem de trabalhados a eleição do presidente do partido.À chegada, André Ventura, líder do partido, afirmou que "o Chega vem para vencer as eleições" e que esta tem de ser "uma luta a três: PS, PSD e Chega". "Espero que estes três dias sejam para o Chega um momento de afirmação. Em que assume definitivamente que é candidato para governar Portugal", garantiu.O líder do partido asseverou ainda que o caminho deve ser feito com propostas de mudança.Já Pedro Pinto, Secretário-geral do Chega, garantiu que o povo na rua diz: "no dia 10 de março contem connosco'".Em atualização