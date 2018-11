Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chegada do Presidente angolano a Portugal marcada por forte aparato policial

João Lourenço inicia na quinta-feira a sua primeira visita de Estado a Portugal.

Um forte dispositivo de segurança marcou hoje a chegada do Presidente angolano, João Lourenço, a Lisboa, onde na quinta-feira inicia a sua primeira visita de Estado ao país, constatou a Lusa no local.



A chegada do chefe de Estado ao hotel no centro da capital portuguesa, onde ficará hospedado até domingo, ficou marcada por um forte aparato de segurança junto do estabelecimento. Pelas 17h30, cerca de duas dezenas de operacionais da Unidade Especial de Polícia (UEP) constituíam um dispositivo de segurança que bloqueou os acessos ao hotel, à chegada de João Lourenço.



Com o Presidente angolano chegou uma comitiva distribuída por cerca de 20 veículos de apoio.



O Presidente da República de Angola, João Lourenço, inicia na quinta-feira a sua primeira visita de Estado a Portugal. O programa prevê, durante três dias, deslocações ao Porto e à base naval do Alfeite, além de Lisboa, sendo a primeira deslocação oficial a Portugal de um chefe de Estado angolano em praticamente dez anos.



Em fevereiro de 2009, José Eduardo dos Santos, então Presidente angolano, foi recebido em Portugal pelo chefe de Estado, Cavaco Silva, que um ano depois, em julho de 2010, retribuiu a deslocação e viajou para Luanda.



Os dois chefes de Estado acordaram então as bases de uma parceria estratégica que nunca saiu do papel, em grande medida devido ao desconforto de Angola com as investigações da Justiça, em Portugal, a elementos da elite angolana, próximos de José Eduardo dos Santos.



A crispação subiu de tom em 2017, ao avançar a acusação em Portugal contra Manuel Vicente, à data vice-Presidente da República de Angola, por suspeitas de corrupção sobre um magistrado português, quando era presidente da petrolífera Sonangol.



O desanuviamento das relações entre os dois países, e do episódio que ficou conhecido como o "irritante", só chegou em maio deste ano, com o Tribunal da Relação de Lisboa a enviar o processo de Manuel Vicente, que agora é deputado, para as autoridades judiciárias angolanas, como era pretensão do próprio chefe de Estado.



Além do chefe de Estado e da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, a delegação de angolana integra vários ministros, com a perspetiva de assinatura de acordos bilaterais.



A visita de Estado de João Lourenço começa quinta-feira em Belém, com cerimónias militares e a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, antes de uma visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe o seu homólogo angolano às 11h50.



Às 15h00, o chefe do Estado angolano e o presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, discursam numa sessão solene da Assembleia da República e João Lourenço segue depois para a Câmara Municipal de Lisboa, onde irá receber a chave da cidade das mãos do presidente da autarquia, Fernando Medina.



Na sexta-feira, o Presidente angolano será recebido no Porto pelas autoridades locais antes de discursar no Fórum Económico e Empresarial Portugal/Angola, tal como o primeiro-ministro.



Pelas 11h45 chegará à Câmara Municipal do Porto onde o autarca Rui Moreira lhe vai entregar as chaves da cidade.



João Lourenço é esperado cerca das 12h00 no Palácio da Bolsa para a assinatura de acordos e almoça com empresários portugueses e angolanos, antes de regressar a Lisboa.



Já na capital, o presidente de Angola encontra-se às 16h30 com a comunidade angolana residente em Portugal.



No sábado João Lourenço visita, a partir das 09h25, a base naval do Alfeite e almoça com Marcelo Rebelo de Sousa, antes de pôr fim à visita oficial.



A partida de Lisboa para Luanda só está prevista para as 09h00 de domingo.