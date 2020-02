Chicão indica sogra para a cúpula do CDS-PP

Dos 59 membros da Comissão Executiva e da Comissão Política Nacional do CDS-PP, seis são mulheres. Entre elas, encontra-se a sogra do líder centrista Francisco Rodrigues dos Santos.



Rosa Guerra é uma das maiores apoiantes do novo presidente do CDS. Guerra lidera a distrital centrista de Leiria e era vogal da CPN de Assunção Cristas – manteve agora o mesmo lugar. É também mãe de Inês Vargas, noiva de Francisco Rodrigues dos Santos.





