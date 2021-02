O teste interno à liderança de Francisco Rodrigues dos Santos no CDS realizou-se este sábado debaixo de fogo num conselho nacional virtual. Foram necessárias cinco horas para decidir se o voto seria secreto. A maratona entrou noite dentro e até ao fecho da edição ainda não era conhecida a votação da moção de confiança que confirma Francisco à frente do CDS.





A polémica estalou logo no início quando o presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia, insistiu no voto de braço no ar contra a decisão do Conselho de Jurisdição que determinou que o voto seria secreto. De tom inflamado, João Almeida criticou “a ilegalidade inequívoca” e Nuno Melo acusou Anacoreta Correia de “cometer uma barbaridade”. O adversário de Chicão, Adolfo Mesquita Nunes, e os seus apoiantes abandonaram a reunião e só regressaram depois de o líder centrista quebrar o silêncio para, de forma agressiva, dizer: “Sou favorável ao voto secreto, não estou à procura de subterfúgios.” Anacoreta Correia acatou a vontade das duas partes.