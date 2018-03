Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva de milhões leva nova linha ferroviária até Espanha

Costa e Rajoy vão hoje a Elvas para o lançamento do primeiro concurso da nova linha entre Évora e a fronteira espanhola.

Por João Maltez | 08:48

O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, marcam esta segunda-feira presença no lançamento oficial do concurso público para a construção de um troço ferroviário entre Évora Norte e Freixo, parte integrante da linha que ligará aquela cidade a Elvas e à fronteira com Espanha.



Globalmente, a ligação Évora--Elvas-Caia envolve a construção de 94 quilómetros de linha ferroviária, com um investimento que, de acordo com informação avançada pela Comissão Europeia, ascende aos 388 milhões de euros. A comissária dos transportes, Violeta Bulc, estará presente na cerimónia desta manhã, em Elvas, já que este projeto conta com financiamento de fundos comunitários, num montante que ascende aos 184 milhões de euros.



Integrada no plano de investimentos conhecido por Ferrovia 2020, a obra que agora entra em fase de concurso compreende, para já, a construção do troço entre Évora Norte e Freixo, na extensão de cerca de 20 quilómetros, com um custo de 65 milhões de euros. Os trabalhos deverão ficar concluídos no primeiro semestre de 2022.



Futuramente, o propósito é criar um corredor ferroviário que assegure a ligação da fronteira a Sines, de modo a poder escoar ou fazer chegar mercadorias àquele porto do litoral alentejano.



Também hoje arrancam oficialmente as obras para a modernização da linha entre Elvas e Caia, na extensão de 11 quilómetros, infraestrutura que tem conclusão prevista para o primeiro trimestre do próximo ano.



"Estes projetos ferroviários mostram o nosso compromisso de apoiar Portugal e Espanha no desenvolvimento das suas redes de transportes e conexões com o resto da Europa", afirmou Violeta Bulc, num comunicado em que anunciava a sua deslocação a Portugal.



A comissária dos transportes, acompanhada pelo ministro do Planeamento, Pedro Marques, marcará também presença, à tarde, numa cerimónia pública na Covilhã, destinada a assinalar o início dos trabalhos de modernização da linha entre esta cidade e a Guarda. Esta obra tem um custo de 85 milhões de euros.



PORMENORES

Aposta multimilionária

O programa Ferrovia 2020, apresentado pelo Governo em fevereiro de 2016, prevê obras em cerca de 1200 quilómetros. Envolve um investimento público superior a 2 mil milhões de euros, suportados pelo Orçamento do Estado e por fundos europeus.



Obras muito atrasadas

Até fevereiro último, e de acordo com informação divulgada pelo jornal ‘Público’, apenas 15% das obras previstas até 2018 se encontravam em fase de execução.



Demora nos projetos

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, tem justificado a demora nas obras com os atrasos ocorridos na fase de estudos e projetos, bem como na avaliação de impacto ambiental.