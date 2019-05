CMTV avança com sondagem sobre eleições legislativas

O relógio marcava 21h18 quando aavançou com uma sondagem/Aximage sobre a intenção de voto dos portugueses para as Legislativas de Outubro (dia 6). "Se fossem hoje as eleições, o PS ganhava, mas continuava a precisar de alianças", anunciou José Carlos Castro, perante os 36,5 % do PS, dos 25,8% do PSD, dos 9,1% do BE, dos 7,3% da CDU e dos 6,9% do CDS.Em estúdio, Marcos Perestrello, Joana Amaral Dias, Luís Campos Ferreira e João Pereira Coutinho fizeram a primeira análise ao que poderá vir a ser a nova constituição da Assembleia da República. "As eleições não são hoje, são daqui a uns meses. Mas estes números são uma boa base de partida para o PS vir a ter um resultado muito melhor", disse o socialista. Já o social-democrata confessou que esta sondagem "é um problema para o PSD".Numa emissão com mais de quatro horas, adestacou os seus principais rostos de informação para a cobertura do ato eleitoral. Os jornalistas Andreia Vale e José Carlos Castro conduziram em estúdio a emissão especial e Cátia Nobre, Manuel Jorge Bento, Cláudio Carvalho, Nuno Moreira, Sara Carrilho, entre outros, fizeram a cobertura das sedes de campanha das candidaturas.A projeção dapara as Europeias, revelada às 20h00, apontava para uma vitória do PS (31 a 33%), seguido do PSD (23 a 27%), BE (10 a 12%), CDU (7 a 8%) e CDS (6 a 7%), resultados em linha com os números oficiais da Comissão Nacional de Eleições.Às 19h50, João Ferreira, o enviado especial daa Bruxelas, avança com os primeiros números, à boca das urnas, anunciando que estes perspetivam uma "autêntica" revolução no hemiciclo, após a subida da extrema-direita na Europa.Numa visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, às 23h30, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comunicou aos jornalistas que só falaria depois dos resultados oficiais conhecidos, isto após ter apelado ao voto às 13h00.A grande sondagem/Aximage para as eleições legislativas, marcadas para 6 de outubro, foi realizada a 622 pessoas, entre os dias 16 e 20 de maio.apostou, novamente, na informação gráfica para tornar mais fácil a leitura dos números. Além dos valores das projeções, com frente a frentes entre os principais candidatos, a estação mostrou ainda os resultados oficiais e os eurodeputados eleitos.A europeias foram acompanhadas ao minuto, desde as 08h00, nas páginas on-line doe da, com projeções, resultados oficiais, reações de vencedores e vencidos.