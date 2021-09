A Comissão Nacional de Eleições (CNE), órgão a quem compete fiscalizar as campanhas eleitorais, já mostrou um cartão amarelo ao secretário-geral do PS, António Costa, por usar os milhões da ‘bazuca’ como arma para captar votos. O porta-voz da CNE, João Tiago Machado, explicou ao ‘Expresso’ que o caso "poderia enquadrar-se no âmbito dos deveres de neutralidade e imparcialidade dos titulares de cargos públicos".