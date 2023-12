Ascende a mais de 1,4 milhões de euros o valor que a Segurança Social vai distribuir aos trabalhadores responsáveis pela cobrança de contribuições que estavam em dívida. O anúncio chegou esta terça-feira através do ‘Diário da República’, através de uma portaria conjunta da secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, e do secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.









