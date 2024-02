A decisão do Tribunal Constitucional de obrigar o conselheiro de Estado António Damásio a apresentar a declaração de rendimentos do período em que ocupou funções (sete anos) naquele órgão de aconselhamento ao Presidente da República só transita em julgado na próxima segunda-feira (dia 19). Mas se o neurocientista insistir em não apresentar a declaração de bens, pode incorrer no crime de desobediência qualificada, que é punido com pena de prisão até três anos.









Ver comentários