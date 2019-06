Convenção Nacional do partido CHEGA realiza-se a 22 e 23 de junho

A Convenção Nacional do partido CHEGA vai realizar-se nos próximos dias 22 e 23 de junho. O ex-autarca André Ventura é um dos fundadores do partido político que se assume de base e natureza essencialmente popular.

Ao Correio da Manhã, André Ventura explicou que esta convenção surge "após o partido CHEGA ter sido aprovado pelo Tribunal Constitucional". É neste evento que se vão eleger "a Direção Nacional, os órgãos do partido e também o seu líder".

O ex-autarca de Loures referiu que esta convenção marca assim "o início formal do CHEGA para um caminho que se vai fazer até às Eleições Legislativas, que se realizam no dia 06 de outubro" deste ano.

O também "candidato à liderança do partido" que ajudou a fundar, afirma que as expetativas para esta convenção são boas. André Ventura diz esperar um "grande momento de celebração". O "CHEGA é o primeiro partido anti-sistema que surge na nossa democracia, já com mais de 40 anos", afirmou o ex-autarca.

Enquanto falava do partido que "reuniu muitos votos durante as Eleições Europeias", André Ventura explicou que o principal objetivo deste evento passa por eleger formalmente a Direção Nacional do partido, para que se possam "começar as atividades formais".

"Conseguir eleger deputados à Assembleia da República em outubro, para que as grandes reformas e medidas que temos vindo a anunciar sejam implantadas", é uma das principais metas do CHEGA. Este partido pretende conseguir atingir pontos que passam, não só, pela "descida dos impostos da classe média, a castração química e a prisão perpétua".



A Convenção Nacional já conta com cerca de 1500 inscrições e André Ventura confessa que é um evento que vai exigir um "esforço logístico muito grande". Para que tudo corra bem, a organização já se encontra em contacto com as autoridades policiais para garantir "segurança e normalidade no evento".

Ainda no dia 10 de junho, antes da Convenção Nacional, este partido pretende, com uma coroa de flores, homenagear os Combatentes do Ultramar, no Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Lisboa.