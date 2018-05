Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa alerta que não precisa da dramatização de Marcelo para dar prioridade aos incêndios

"Depois de toda a tragédia que aconteceu é claro que esta é a primeira das primeiras prioridades do país", afirmou.

O primeiro-ministro avisou, numa entrevista este domingo ao DN, que não precisa de "estímulos suplementares" de Marcelo Rebelo de Sousa, a dramatizar uma recandidatura à Presidência, para motivar o Governo a dar "prioridade absoluta" no combate aos fogos.



Seis dias depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter admitido, numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença, que uma nova tragédia como os incêndios do ano passado, seria "impeditivo de uma recandidatura", António Costa deu a resposta.



"Vamos lá ver, não precisava desse estímulo suplementar para a motivação do Governo em dar prioridade absoluta a este combate. Depois de toda a tragédia que aconteceu é claro que esta é a primeira das primeiras prioridades do país", garantiu na segunda e última parte da entrevista ao DN, hoje publicada.



Depois, na mesma resposta, o primeiro-ministro acrescenta que o que o Governo tem estado a fazer na prevenção para "evitar esta tragédia" -- morreram mais de 100 pessoas em 2017 -- é "mais um estímulo" ao executivo e para que o Presidente da República "se possa sentir livre de se recandidatar, se for essa a sua vontade".



Nesta parte da entrevista, Costa insistiu que "houve um consenso nacional" após os acontecimentos do ano passado para assumir este "dossier" dos fogos florestais como "a prioridade das prioridades".