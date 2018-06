Costa anuncia que Governo vai criar em breve Conselho Superior de Obras Públicas

Primeiro-ministro pediu "definição atempada" da estratégica de infraestruturas do país.

Por Lusa | 18:18

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira que o Governo vai aprovar em breve a constituição do Conselho Superior de Obras Públicas, visando auxiliar a qualidade da decisão política, mas pediu também "definição atempada" da estratégica de infraestruturas do país.

António Costa falava no encerramento da sessão de apresentação do Programa Nacional de Investimentos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em Lisboa, que teve a presença dos ministros do Planeamento e Infraestruturas (Pedro Marques), da Economia (Manuel Caldeira Cabral), do Ambiente (João Pedro Matos Fernandes), do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (Pedro Nuno Santos).

No que respeita ao plano político, participaram ainda na sessão os presidentes das câmaras de Lisboa, Fernando Medina, e de Coimbra e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Manuel Machado.