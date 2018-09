Costa e Fenprof sem acordo sobre contagem do tempo de serviço dos professores

Mário Nogueira adiantou ainda que vai pedir a negociação suplementar para ainda tentar um acordo.

14:26

O primeiro-ministro, António Costa, foi recebido esta terça-feira em Paredes de Coura com um "lembrete" de duas dezenas de professores, acompanhados pelo líder da Fenprof, exigindo a contagem do tempo de serviço, terminando o encontro sem acordo.



As palavras de ordem do cartaz "Contar Tempo de Serviço, Carreira Justa" deram o mote à conversa informal que António Costa e o líder da Fenprof, Mário Nogueira, mantiveram durante mais de 15 minutos, acompanhados pelo ministro da Educação, natural de Paredes de Coura.



Quando chegou à escola básica e secundária de Paredes de Coura, para visitar as obras em curso no valor de mais de dois milhões de euros, o primeiro ministro teve a iniciativa de dirigir-se a Mário Nogueira e, depois da conversa, ambos admitiram que não foi possível o acordo.



"Com um Governo que não conta o tempo completo dos professores, mesmo negociando o prazo e o calendário, não há acordo possível", afirmou Mário Nogueira aos jornalistas.



Já o primeiro-ministro disse que "com um dirigente sindical tão intransigente, relativamente à proposta que o Governo apresentou, não há acordo possível".



O líder da Fenprof recusou a ideia de manifestação, classificando a ação desta terça-feira como um "lembrete" para "continuar a pressionar o Governo nesta matéria".



Mário Nogueira adiantou ainda que vai pedir a negociação suplementar para ainda tentar um acordo, garantindo que caso isto não aconteça, as manifestações irão acontecer.