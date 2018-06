Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa inaugura "Praça Cascais" com calçada portuguesa na Califórnia

Nova praça é o resultado de duas semanas de trabalho em 17 toneladas de pedra.

14:07

A cidade californiana de Sausalito vai contar a partir de quarta-feira com uma "Praça Cascais", em homenagem à vila portuguesa com o mesmo nome, que será inaugurada pelo primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da visita que está a efetuar aos Estados Unidos.



A "Praça Cascais" da Califórnia vai ser inaugurada por António Costa numa cerimónia em que vão participar a presidente da câmara (mayor) de Sausalito, Joan Cox, e o vice-presidente do município de Cascais, Miguel Pinto Luz.



De acordo com a Câmara de Cascais, a "Praça Cascais" é o resultado de duas semanas de trabalho em 17 toneladas de pedra, por parte de dois calceteiros daquele município e acontece no âmbito da geminação da vila portuguesa com Sausalito e das comemorações do Dia de Portugal nos Estados Unidos.



No centro da praça foi colocada uma Rosa dos Ventos em calçada portuguesa, envolvendo 11 metros cúbicos e 17 toneladas de pedra.



A cidade de Sausalito está localizada na baía de São Francisco junto à mítica Ponte Golden Gate, zona próspera, é conhecida pelas suas paisagens cénicas e pitorescas casas flutuantes.



O primeiro-ministro iniciou no domingo uma visita de sete dias aos Estados Unidos, começando em Boston com as comemorações do Dia de Portugal, num programa destinado a potenciar a notoriedade do país para novas parcerias económico-científicas.