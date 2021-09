Costa reunido com Marcelo para explicar "equívocos" com Chefe de Estado-Maior da Armada

António Costa pediu esta quarta-feira uma audiência parlamentar ao Presidente da República com vista a esclarecer a substituição do Chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante António Mendes Calado.

Segundo apurou o CM, a reunião entre o primeiro-ministro e Marcelo Rebelo de Sousa já está a decorrer. O ministro da Defesa, Gomes Cravinho, vai também marcar presença.





Após a notícia da demissão do almirante Mendes Calado, foi avançado que o Governo iria propor o vice-almirante Gouveia e Melo para substituir o atual chefe do Estado-Maior da Armada. Algo que o Presidente da República classificou como "equívocos" Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que António Mendes Calado mostrou "lealdade institucional" no exercício do cargo e realçou que nesta matéria "a palavra final é do Presidente da República".

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas lamentou ver o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo envolvido em notícias sobre a substituição do chefe do Estado-Maior da Armada, numa situação que pode parecer "de atropelamento de pessoas ou de instituições".

Nos termos da lei orgânica das Forças Armadas, os chefes dos ramos das Forças Armadas são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, que deve ser precedida da audição, através do ministro da Defesa Nacional, do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.