CP atrasa circulação para dar prioridade a comboio de militantes do PS

Transportadora negou comboios especiais ao Benfica alegando falta de material.

12:38

O PS alugou um comboio à CP (Comboios de Portugal) para transportar militantes do partido desde o Pinhal Novo, em Setúbal, até Caminha, no Alto Minho, para que estes pudessem estar presentes na festa de verão socialista, avança o jornal Público.



De acordo com o diário Observador, que teve acesso a uma deliberação da Infrastruturas de Portugal, a transportadora chegou mesmo a aceitar "os atrasos resultantes a outros comboios" para que os comboios que seguiam em direção à reentré socialista circulassem. As viagens de ida e volta ocorrem nos próximos dias 25 e 26 de agosto, sábado e domingo, e terão a duração de sete horas cada uma.



Esta situação ocorre numa altura em que a CP se encontra debaixo de fogo devido à ruptura da sua frota que tem afetado o serviço regular de transporte de passageiros, provocando atrasos e supressões. Esta sexta-feria, foram anunciadas três greves que irão afetar a circulação ferroviária na próxima semana.



Recorde-se que é devido às falhas constantes e falta de material que este ano a CP não vai realizar os comboios especiais do Benfica, que traziam milhares de adeptos à capital para assistir aos jogos, de 15 em 15 dias.



De acordo com a mesma publicação, também a APAC (Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro) não teve a possibilidade de alugar um comboio para a sua festa de aniversário e os ingleses do PGT (Portuguese Traction Group), viram-se a braços com dificuldades para organizar a viagem ferroviária que fazem desde 1998.



O Público avança ainda que a CP se recusou a divulgar o custo do aluguer do comboio por parte do PS, no entanto, o Observador revela que foi de 13 mil euros.