Cristas diz a Costa como será como PM: "estarei presente para as boas e más notícias"

Presidente do CDS-PP, denuncia "arrogância e sobranceria política" e diz que país está pior que nos tempos da Troika.

"Se um dia os portugueses me derem a confiança para ser primeira-ministra, garanto-lhe, a si, a esta câmara e a todos os que nos vêem lá em casa, que estarei presente para as notícias boas, mas também para as más", atirou Assunção Cristas, agitando os deputados no plenário. A presidente do CDS-PP discursava no encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2019, esta quinta-feira, na Assembleia da República.



No remate da sua intervenção, Cristas falou directamente para António Costa, acusando o primeiro-ministro de querer "sempre ficar nas fotografias bonitas" mas de fugir "das feias e dolorosas". E para isso recordou episódios como os incêndios de Pedrógão, o assalto de Tancos, e até o desastre de Borba da semana passada, entre outros.



Foram "momentos críticos" que marcaram a legislatura "das esquerdas unidas", defendeu Cristas, e que mostram que António Costa "nunca assume as suas responsabilidades", argumentou.



Para recusar os planos orçamentais do Executivo, Cristas recorreu ao argumento da austeridade. "Não se vive, sobrevive-se", disse a presidente do CDS-PP, criticando as cativações aplicadas pelo ministro das Finanças Mário Centeno.



"António Costa não virou a página da austeridade. A austeridade mudou de roupa, maquilhou-se, passou de cortes de despesa a cativações brutais que levaram ao maior corte de sempre do investimento público e a uma degradação" dos serviços públicos, acusou.



Líder do CDS diz que o País "está pior do que nos tempos Troika"



A líder do CDS-PP consideroa que o Orçamento do Estado para 2019 é uma "imensa oportunidade perdida" e dramatizou o discurso dizendo que a situação do país "é pior que no tempo da troika".



Assunção Cristas encerrou, pelo CDS, o debate do OE2019 no parlamento, e criticou a continuada "contradição deste Governo", que é ter a "maior carga fiscal de sempre de braço dado com os piores serviços públicos de sempre".



A frase seguinte do discurso foi uma frase que a líder centrista disse ter ouvido "dizer por todo o país: 'Está pior que no tempo da troika'".



O CDS vai votar contra o Orçamento do Governo PS, que tem o apoio parlamentar dos partidos de esquerda, PCP, BE e PEV.