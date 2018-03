Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristas quer 'subir de divisão' para ser primeira-ministra

Líder do CDS-PP diz que partido pode “chegar a outro patamar” e começa a preparar Europeias e Legislativas.

Por Luís Oliveira | 06:00

Assunção Cristas garantiu ontem aos militantes que está pronta para ser chefe de Governo. Na primeira intervenção do 27º congresso do CDS, em Lamego, considerou que o partido pode "chegar a outro patamar" e que "é possível disputar a primeira liga".



Sem oposição interna – todos os autores de moções alternativas disseram que estão com a líder e que apenas se limitam "a apresentar posições complementares", Assunção Cristas vai este domingo sair com a sua posição de líder reforçada e colocar na estrada a campanha para as próximas Legislativas e Europeias. "O que vos proponho com esta moção é claro: estar um passo à frente na preparação das eleições, com trabalho de terreno, de proximidade, com abertura do partido a tantas e tantas pessoas que hoje se dispõem a ajudar-nos", reforçou.



"Queremos ser uma alternativa a um Governo das esquerdas encostadas, que gere o dia a dia e não pensa no futuro; que esconde a austeridade na degradação dos serviços públicos essenciais" – deu o exemplo do problema na ponte 25 de Abril; "uma alternativa a um governo que continua a aumentar a dívida pública e que não está a aproveitar a conjuntura externa favorável", adiantou. Para Cristas, o "verdadeiro adversário é o PS, António Costa e o Governo das esquerdas", disse, envolta numa salva de palmas.



Assunção Cristas apresenta-se como "líder da oposição". "Queremos ser o primeiro partido do espaço centro-direita, sem hesitações, sem complexos", referiu. Perante esta posição, é com grande expectativa que se aguarda o discurso de encerramento de hoje que o presidente do PSD, Rui Rio, verá ‘in loco’.



Ontem foram vários os congressistas que de forma implícita criticaram a aproximação entre Rui Rio e António Costa, mas nenhum dos dirigentes quis assumir o divórcio definitivo do CDS com o PSD. "Cada um vai fazer o seu caminho", garantiu ao CM o ex-ministro Pedro Mota Soares.



Cristas, a grande estrela do congresso do CDS, subiu novamente ao palco ao final da tarde, numa nuvem de confetis, para dar as boas-vindas aos 4166 novos militantes que se alistaram nos últimos dois anos. A música animada não deixou os congressistas indiferentes. Durante um minuto o multiusos de Lamego transformou-se numa discoteca.



Adriano Moreira homenageado pelo partido aos 95 anos

O dia de ontem ficou marcado pela homenagem do partido a Adriano Moreira, fundador do CDS, de 95 anos, que se congratulou com "o renascimento do partido e da direção". "A própria líder representa valores fundamentais: a sabedoria, é doutora em Direito; a família, é mãe de família; a liberdade de pensamento; e aquela severidade carinhosa com que as mulheres sabem ajudar-nos a corrigir os erros." Foi nessa homenagem que ‘apareceu’ Paulo Portas, através de uma mensagem em vídeo.



Líder "mais sexy"

Assunção Cristas "é seguramente a mais sexy e a mais competente", disse Carlos Duarte Neves no palco.



Programa de Estabilidade

Tal como nos dois últimos anos, o CDS vai forçar a votação do Programa de Estabilidade, anunciou a líder do partido.



Deixa o Parlamento

Filipe Lobo d’Ávila anunciou que vai deixar o Parlamento. "Aqui não há cisões, não há birras."



Líder da associação de vítimas dos fogos ajuda CDS a fazer programa eleitora

O CDS vai criar um grupo para preparar o programa eleitoral do partido composto por seis centristas e dois independentes: Pedro Mexia, assessor cultural de Marcelo, e Nadia Piazza, da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande. Apontando a "demografia, território e nova economia" como os eixos centrais, Cristas "joga na antecipação". O grupo ‘Portugal com futuro’ é ainda constituído por Ana Rita Bessa, Mariana França Gouveia, Francisco Mendes da Silva, João Moreira Pinto, Graça Canto Moniz e Jorge Teixeira.



"As mulheres importantes estão em manifestação"

Jerónimo de Sousa participou ontem na manifestação nacional de mulheres, em Lisboa, e foi chamado a comentar o congresso do CDS. "As mulheres importantes estão aqui, a lutar por salários, direitos e horários, não no congresso do CDS."