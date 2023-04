O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou esta segunda-feira que as declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia não embaraçam Portugal. "Como é que nós podemos estar embaraçados com aquilo que são as posições dos outros?", disse.



Questionado sobre se faz sentido alterar a visita de Lula da Silva no 25 de Abril, Gomes Cravinho respondeu e lembrou a tradição "de convergência entre os principais partidos em matéria de política externa" e " não vamos permitir que seja quebrada por questões de natureza político-partidária".









