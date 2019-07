Deputado do PSD e 'vice' da AR José de Matos Correia despede-se do parlamento

O deputado do PSD e vice-presidente da Assembleia da República, José de Matos Correia, despediu-se esta sexta-feira do parlamento, anunciando que terminará "em definitivo" as suas funções parlamentares no fim da legislatura.Matos Correia presidiu esta sexta-feira , durante mais de uma hora, à condução dos trabalhos no último plenário da XIII legislatura e, antes de passar o testemunho ao vice-presidente José Manuel Pureza (BE), fez a sua despedida."Não me levam a mal que vos tire trinta segundos do vosso tempo, mas quando acabar esta legislatura terminarei as minhas funções de deputado em definitivo", disse.O antigo vice-presidente da direção do ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho agradeceu o privilégio de ter sido eleito vice-presidente do parlamento - função que, por lapso, disse ser de "presidente"."Espero ter estado sempre à altura e desejar a todos sem exceção, na vida pública e fora dela, as maiores felicidades", afirmou, sendo aplaudido de pé pelas bancadas do PSD e do CDS-PP e também pela do PS, e recebendo aplausos de alguns deputados das bancadas mais à esquerda, que permaneceram sentados.Depois de abandonar a mesa, José Matos Correia foi também cumprimentado por alguns deputados da sua bancada.Advogado e docente universitário, José Manuel de Matos Correia era deputado desde a VIII legislatura, que se iniciou em 1999.Foi chefe de gabinete do antigo primeiro-ministro Durão Barroso, de quem tinha sido adjunto quanto este exerceu funções como ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1992 e 1995.Esta sexta-feira, conduziu o complexo processo de votações de forma bastante rápida e com algumas notas de humor, aproveitando até para dar os parabéns a um deputado da sua bancada, José Carlos Barros, que esta sexta-feira fazia anos.