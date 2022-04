Deputados aprovam discurso de Zelensky no Parlamento português

O Parlamento aprovou, por uninanimidade, esta quarta-feira, uma "sessão solene de boas-vindas" ao Presidente da Ucrânia, com a participação à distância de Volodymyr Zelensky, em Reunião Plenária.A informação é divulgada pelo PAN, partido que apresentou o requerimento para a realização da sessão.

A porta-voz do partido PAN, Inês Sousa Real, "salienta a bravura e heroicidade da resistência levada a cabo pelo povo ucraniano e defende que, atendendo àquela que tem sido a evolução desta guerra, a solidariedade para com o povo ucraniano e a luta por uma Ucrânia soberana, independente, livre e europeia", pode ler-se no comunicado do PAN.