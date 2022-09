O primeiro plenário após as férias parlamentares acontece na próxima quarta-feira e terá como tema central duas comissões de inquérito propostas pelo Chega, sobre a credibilidade dos relatórios anuais do Governo sobre segurança e para clarificar as causas da mortalidade em 2020 e 2021. Será ainda abordada uma proposta do Governo sobre cooperação internacional na área da segurança.









A conferência de líderes também decidiu ontem que, no dia 16, o Parlamento vai debater e votar as propostas de resolução do Governo que visam a ratificação da adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, já aprovada pelos Aliados. No mesmo dia, o Parlamento debaterá propostas do Iniciativa Liberal sobre empresas, do PCP sobre dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde e do Bloco de Esquerda sobre habitação.

Já para dia 21 ficou marcada uma interpelação do Chega sobre incêndios, com a presença do Governo.