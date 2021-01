Derrota amarga de João Ferreira no Alentejo

Era um sinal para o que se seguiria no Alentejo, terreno em que o PCP costuma ter os melhores resultados a nível nacional: a derrota nos distritos de Évora e em Portalegre, com o candidato comunista em terceiro lugar, atrás de Ventura.



Pouco passava das 21h00 quando os comunistas sofreram o primeiro choque da noite eleitoral: a derrota do seu candidato para a extrema-direita no distrito de Beja.Era um sinal para o que se seguiria no Alentejo, terreno em que o PCP costuma ter os melhores resultados a nível nacional: a derrota nos distritos de Évora e em Portalegre, com o candidato comunista em terceiro lugar, atrás de Ventura.

À derrota amarga no Alentejo soma-se a de Setúbal, distrito onde os comunistas já dominaram, e onde agora perderam para Ventura. No Barreiro, outrora forte bastião comunista, a extrema-direita ganha ao PCP, tal como na sede de concelho.





Na hora do discurso, João Ferreira ‘roubou’ o tempo de antena a Rui Rio. Quando o presidente do PSD se preparava para falar, o comunista avançou e discursou primeiro. Rio pôs a máscara e saiu do palanque.





Na sua intervenção, o candidato comunista disse que a sua candidatura “trouxe um contributo singular”, defendendo “centralidade e importância” da Constituição e a democracia. E prometeu lutar pelos direitos de todos.



12h10



João Ferreira vota na Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa, tendo esperado na fila cerca de 30 minutos.





20h00



Chegou ao Hotel Sana, em Lisboa, quartel-general dos comunistas para a noite eleitoral. Até ao discurso, deslocou-se várias vezes à sede do PCP, a poucos metros do hotel.





22h10



Início do discurso. Dura cerca de cinco minutos. Seguiu-se Jerónimo de Sousa. Vestiam de igual.