Um apartamento na Avenida de Roma, uma renda antiga que nunca saiu, até hoje, do regime antigo, uma avó que nunca poderia ser afetada pela lei que a neta critica e uma IPSS que faz ação social no interior e é bem vista pelos seus inquilinos. Estes ingredientes acabaram inesperadamente por chegar aos debates televisivos para as legislativas – mas não com os ingredientes acima descritos, que ficaram de fora.