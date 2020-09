Direção proposta por André Ventura chumbada pelos delegados na Convenção Nacional do Chega

A proposta para a direção apresentada por André Ventura na Convenção do Chega deste domingo foi rejeitada pelos delegados do partido, forçando o presidente do partido a ter de apresentar uma nova lista, confirmou a SÁBADO.A lista precisava de uma aprovação superior a dois terços para ser eleita. Estavam inscritos 510 delegados e 378 votaram a favor da nova direção. Uma pessoa votou em branco e outra em nulo. 183 pessoas votaram contra a proposta de direção, levando a que a mesma não fosse aprovada.A lista apresentada por André Ventura este domingo era composta pelo ideoólogo do partido Diogo Pacheco Amorim, pelo professor universitário Gabriel Mithá Ribeiro, o embaixador no Qatar António Tanger Correia, Nuno Afonso e o presidente do Sindicato do Pessoal Técnico da PSP, José Dias. Esta era a constituição da direção apresentada pelo líder do Chega.Já os vogais do partido são Ricardo Regalla Pinto, Lucinda Ribeiro, Rita Matias, Pedro Frazão, Patrícia Sousa Uva, Tiago Sousa Dias, Fernando Gonçalves e ainda um vogal a ser nomeado pelo Partido Pró-Vida, explica o Observador.André Ventura foi eleito como líder do partido há duas semanas com 99% dos votos.