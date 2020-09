Já este domingo, André Ventura votou para a eleição da nova direção nacional por si proposta, no decorrer dos trabalhos do segundo dia Convenção. Mais uma vez sem se fazer utilizar da máscara, depois de votar, teve ainda tempo para um aperto de mão que ficou registado em fotografia.





A II Convenção Nacional do Chega marcou o fim de semana em Évora e, apesar das máscaras contra a Covid-19 serem utilizadas pelos participantes ao início da manhã de sábado, foram 'caindo' no decorrer do primeiro dia do evento político.À chegada para a sessão da tarde e antes de entrar no recinto, André Ventura tirou 'selfies' com apoiantes, sem máscara. Já sentados dentro do pavilhão, em cadeiras com menos de um metro de distância, os militantes do partido foram deixando 'cair' a máscara, cuja utilização foi controlada no arranque dos trabalhos.Exemplo disso foi a apoiante do partido, Maria Vieira, uma das caras presentes do convenção e também 'apanhada' sem máscara durante uma intervenção do presidente do Partido, André Ventura.Aoo Comando Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou que foram identificados dois indivíduos sem máscara no decorrer da cerimónia, este domingo.

Recorde-se que o Chega conclui este domingo dois dias de trabalhos da II Convenção Nacional, em Évora, com a eleição de novos órgãos dirigentes e o reforço do poder interno do seu presidente.



Máscaras 'esquecidas' e apertos de mão durante Convenção Nacional do Chega. Veja as imagens