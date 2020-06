Relançamento da economia portuguesa em destaque no debate quinzenal

uma linha direcionada à reconversão das habitações afetas a alojamento local para habitações de arrendamento acessível de longa duração", a pensar nos mais jovens.

governo readquiriu em finais de 2015 parte das participações da TAP para ter intervenção na estratégia da TAP e não da gestão do dia-a-dia" e garantiu que o Executivo tem trabalhado com o Conselho de Administração da companhia para assegurar que a empresa se mantém viável. O primeiro-ministro explicou que os apoios à TAP estão neste momento em consultas prévias com a Direção Geral da Concorrência da União Europeia, sendo que as medidas de apoio do estado à companhia estão "para a formalização em breve"

Tem lugar esta quarta-feira o debate quinzenal com o primeiro-ministro António Costa. Em destaque está o relançamento da economia portuguesa no cenário de desconfinamento progressivo, medidas de resposta à crise instalada pela pandemia e apoios às famílias e empresas.Joana Sá Pereira, do PS, questionou a situação dos jovens, que podem ter a sua autonomia e inicio de carreira postas em causa com a crise. António Costa recordou que esta geração já passou duas graves crises e aproveitou para anunciar que o Executivo está a preparar "Carlos pereira, deputado do PS disse que Portugal "foi apanhado pela crise melhor preparado do que há quatro anos" e elogiou a "margem de manobra de 25 milhões" de euros que o Governo assegurou e que permitiu a "resposta robusta à crise" instalada pela atual pandemia de Covid-19.Costa confirmou que "os custos da crise são absolutamente brutais" e previu uma "quebra recorde do PIB, uma subida exponancial do desemprego e perda de rendimentos" em Portugal. O primeiro-ministro lembra, no entanto, que a crise "não é nacional, é global", piscando o olho aos apoios da Comissão Europeia, sujas propostas "são importantes porque pela primeira vez rompe o mito que não é possível a União Europeia endividar-se coletivamente".Em resposta ao PEV, António Costa garantiu que, sobre os casos de precariedade na RTP-Porto "há 43 casos pendentes", sendo que "39 já têm aprovação de todos os membros do governo que têm de intrevir".No tema dos transportes públicos, António Costa deixou uma garantia: "A CP já assegurou a reposição da oferta a 100% nosurbanos, 45% nos Alfas e 53% nos comboios intercidades". Quanto aos transportes públicos marítimos, explicou o primeiro-ministro que, na Transtejo e Soflusa, a oferta está reposta em 74% (estando a procura na ordem dos 34%).O uso de bicicleta gerou alguma polémica no Parlamento, com António Costa a realçar que "pela primeira vez foi aprovada uma estratégia nacional para a mobilidade ciclável", lembrando que, em 2007, foi acusado de querer impor bicicletas em Lisboa, cidade de colinas.. O primeiro-ministro foi ainda questionado sobre o tema de dispensa de funcionários da Casa da Música, por se manifestarem contra a precariedade, e Costa garantiu que Graça Fonseca, Ministra de Cultura, já pediu esclarecimentos por carta aos representantes do estado no Conselho de Administração da Casa da Música.José Luís ferreira, líder parlamentar do PEV criticou a TAP, por a companhia aérea portuguesa ter definido rotas sem saber antecipadamente a estratégia do governo na abertura de fronteiras, e pediu que seja recuperado o controlo público da TAP. António Costa esclareceu que o "