Lista de direção de André Ventura chumbada pela segunda vez na Convenção Nacional do Chega

A proposta de lista para a direção nacional do presidente do Chega foi este domingo chumbada pela segunda vez na II Convenção Nacional do partido nacional populista, em Évora.

Os delegados deram 219 ao "sim" e 121 ao "não", segundo os resultados proclamados pela Mesa da reunião magna, ou seja, a lista ficou aquém dos dois terços necessários previstos nos estatutos.

Ainda antes do almoço, votaram 378 delegados do total de 510 inscritos, com 183 a apearem o rol de nomes apresentado por Ventura, mas 193 rejeitaram a lista para a direção nacional. Houve ainda um voto branco e um nulo.