André Ventura submete lista de direção chumbada, seguindo-se nova votação

O presidente do Chega já entregou à Mesa da II Convenção Nacional, em Évora, a mesma lista para a direção nacional do partido que foi chumbada na primeira votação pela maioria dos 510 delegados.

Mais de uma hora depois do previsto, foi anunciado que havia "fumo branco", embora o rol de dirigentes indicados por Ventura seja exatamente o mesmo que constava na lista votada este domingo de manhã.

Diogo Pacheco Amorim, Nuno Afonso e José Dias mantém-se no organismo de cúpula do partido nacional populista, agora na companhia do diplomata Antonio Tanger Correia e do historiador Gabriel Mithá Ribeiro.

Como vogais transitam da direção cessante Ricardo Regala e Lucinda Ribeiro, aos quais se juntam Rita Matias, Pedro Frazão, Patrícia Sousa Uva, Tiago Sousa Dias, Fernando Gonçalves e Rui Paulo Sousa, indicado pelo Partido Pró-Vida/Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC), no âmbito da fusão dos dois partidos.

Caso nesta votação não sejam atingidos os dois terços dos votos previstos estatutariamente, haverá lugar a nova apresentação da lista e votação.