Direito a falar na Assembleia também para os novos partidos

No final do dia houve consenso. Todos os partidos chegaram esta terça-feira a um acordo para permitir intervenções de um minuto e meio para os deputados únicos do Chega, Iniciativa Liberal e Livre no primeiro debate quinzenal desta legislatura, que esta quarta-feira à tarde contará com a presença do primeiro-ministro no Parlamento. António Costa escolheu o tema "políticas de rendimento" para abrir os trabalhos.Ao contrário do que chegou a estar previsto, André Ventura, Cotrim de Figueiredo e Joacine Katar-Moreira poderão interpelar o líder do Governo, após uma decisão consensual dos partidos com assento parlamentar, tomada esta terça-feira na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.Em sede de comissão, os deputados concordaram ainda atribuir, para a generalidade dos debates, aos atuais três deputados únicos de Chega, Iniciativa Liberal e Livre, as mesmas regras que foram concedidas ao deputado único do PAN na anterior legislatura.A medida referida será aplicada de forma transitória, até que um grupo de trabalho comece e termine a revisão do atual regimento da Assembleia da República, foi esta terça-feira revelado.Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias o PSD e o CDS-PP acusaram a esquerda e, sobretudo, o Partido Socialista de terem querido silenciar os pequenos partidos no debate quinzenal desta tarde.O deputado do PCP António Filipe afirmou que "o funcionamento da Assembleia da República deve ser regido por regras e não por exceções" e lembrou que "a alteração ao regimento devia ter sido feita na anterior legislatura", após o precedente que foi criado para o PAN.