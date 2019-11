Chega, Iniciativa Liberal e Livre fora do debate com António Costa

Os partidos Chega, Iniciativa Liberal (IL) e Livre, todos com deputados únicos, não vão poder intervir no próximo debate quinzenal com o primeiro-ministro, no dia 13. A decisão foi tomada esta sexta-feira em conferência de líderes com os votos favoráveis do PS, BE, PCP e PEV, enquanto PSD, CDS e PAN defenderam que deveria ser adotada a exceção atribuída, na legislatura anterior, ao então deputado único, André Silva.A posição foi contestada pelo IL e Chega, que apresentaram propostas de alteração ao regimento da Assembleia da República para que os deputados únicos sejam equiparados aos grupos parlamentares."É inadmissível que remetam os três novos partidos ao silêncio mais profundo, isto parece a venezuelização de Portugal", afirmou André Ventura, do Chega, ao. O deputado ameaça "protestar no dia do debate", mas não adiantou de que forma se irá manifestar. O Livre também criticou a "falta de espírito democrático". E até Marcelo Rebelo de Sousa recordou que "já há um precedente".Os projetos de alteração ao regimento vão ser analisados na terça-feira, véspera do debate, e "se forem aprovados no início do plenário podem permitir a intervenção dos deputados únicos", esclareceu Duarte Pacheco, do PSD. Mas, para isso, é preciso que "todos concordem com essa votação extraordinária, que numa situação normal só aconteceria sexta-feira", acrescentou o porta-voz da conferência de líderes.